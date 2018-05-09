بدأت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم أعمال مجلس وزراء الاعلام العرب في دورته العادية الـ 49، وذلك بحضور وزراء الإعلام والمسؤولين عن الأجهزة الإعلامية في الدول العربية.ورأس وفد المملكة العربية السعودية معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس الدورة العادية التاسعة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور عواد بن صالح العواد.وجرت خلال الجلسة الإفتتاحية مراسم تسليم أعمال الدورة الجديدة حيث سلم معالي المستشار لدى رئيس الحكومة التونسية والمكلف بالإعلام مفدي المسدي رئيس الدورة 48 لممثل الجمهورية الجزائرية سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية نذير العرباوي رئاسة الدورة الحالية 49.وتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من البنود الهامة للمناقشة من ضمنها الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، والتي أعدها قطاع الاعلام والاتصال بالتنسيق مع قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، لحشد الطاقات العربية ولزيادة الوعي حول أهمية قضية القدس ودعم التحرك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي والرأي العام العالمي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية داخل اراضي فلسطين المحتلة ودعم القضية الفلسطينية.كما ناقش المجلس مايتعلق بالخريطة الاعلامية العربية للتنمية المستدامة ، دور الاعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب ، اللجنة العربية للإعلام الالكتروني، عاصمة الإعلام العربي ، الاستراتيجية الاعلامية العربية، ميثاق الشرف الإعلامي، المحور الفكري للدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الاعلام العرب.وتم على هامش الاجتماع الاحتفال بيوم " الإعلام العربي " في دورته الثالثة والتي خصصت لمجال التلفزيون تحت شعار " التلفزيون العربي : نبض الأمة" تكريم تلفزيون جمهورية العراق كأقدم تلفزيون عربي بالإضافة إلى تكريم عددا من الشخصيات الاعلامية العربية وتكريم بعض البرامج التلفزيونية العربية في المجالات المختلفة، وكذلك تكريم شهداء العمل الاعلامي.وقد تم اختيار الأعمال الفائزة بجائزة التميز الإعلامي من قبل لجنة أعضاء ممثلة من الدول العربية ، حيث قامت اللجنة بفرز كافة الأعمال المرشحة للجائزة المقدمة من الدول الأعضاء وتم اختيار الأعمال الفائزة حسب المعايير والآليات المعتمدة من مجلس وزراء الاعلام العرب.وبحث الوزراء مشروع التوصيات التي أحيلت إليهم من قبل المكتب التنفيذي لإقرارها.حضر أعمال الاجتماع رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمشرف العام على الإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإعلام الدكتور خالد بن عبد القادر الغامدي.