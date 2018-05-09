بدأت وحدة الأحوال المدنية الأحد الماضي، تقديم الخدمة في قيادة منطقة نجران، لجنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي، حيث ستستمر أربعة أسابيع متواصلة، في إطار حرص القطاع على إنهاء إجراءات أي خدمة يرغب بها جنودنا، وتلمس حاجاتهم فيه.وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى استخراج سجل الأسرة، وتعديل المهن والعديد من الخدمات.وأكد المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر حرص القطاع على خدمة القطاعات الحكومية الموجودة في الحد الجنوبي من منطلق واجب وطني تفخر الأحوال المدنية بتنفيذه، وسط متابعة مستمرة من قبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.وأضاف: نحرص على تطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة من خلال زيارات الوحدات المتنقلة لسائر مناطق المملكة وخدمة الجهات الحكومية والخاصة، وتكثيف تلك الزيارات لتقديم واجب الخدمة للجميع، واختصار الوقت والجهد عليهم.