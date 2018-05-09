تنظم الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة ببرنامج الخدمات الصحية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمخ والأعصاب غداً، فعاليات ورشة عمل جراحة المخ والأعصاب، وذلك في النادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية، والتي تستمر لمدة 5 أيام.ويشارك في الورشة أكثر من 60 جراحاً من الأطباء، يمثلون أكثر من 20 دولة لمختلف دول العالم، منها أمريكا، وبريطانيا، وأستراليا، وأوروبا، والأردن، ومصر، والجزائر، وزامبيا، وكينيا، والكاميرون، والكويت، والإمارات، إضافة إلى العديد من المسجلين في البورد السعودي لجراحة المخ والأعصاب في المملكة.وتهدف الورشة إلى مراجعة آخر التطورات في جراحة المخ والأعصاب، وتقديم مستوى عالٍ من التدريب والتعليم في جراحة المخ والأعصاب للجراحين في المملكة وخارجها، واستخدام أحدث الطرق التفاعلية في التعليم، من خلال ورشة عمل مكثفة بمعدل 12 ساعة من التعليم الأكاديمي كل يوم، ولمدة خمسة أيام، بمجموع (60) ساعة تعليمية.وتناقش الورشة المخ والأعصاب ومشكلات العمود الفقري، والأعصاب الطرفية، وأورام المخ وقاع الجمجمة، واستخدام المناظير في جراحة المخ والأعصاب، وعمليات الصرع، وجراحة المخ والأعصاب للأطفال، وإصابات المخ والدماغ، وجراحة الألم، والحركات غير الإرادية، ومشكلات الأوردة والشرايين الدماغية عن طريق الجراحة والقسطرة، إضافة إلى طب المخ والأعصاب.