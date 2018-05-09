انحازت الصين اليوم (الأربعاء) إلى الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني معربة عن أسفها لانسحاب الولايات المتحدة منه.



وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوانغ أن بكين وهي من بين الدول الموقعة على الاتفاق في 2015 دعت «كل الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية والتفكير على المدى الطويل وأخذ الصالح العام في الاعتبار».



وتعهد المتحدث في مؤتمر صحافي في بكين قائلا: «ستلتزم موقفا موضوعيا وعادلا ومسؤولا وستواصل الحوار والتفاوض مع كل الأطراف».



وفي باريس قال مصدر بالرئاسة الفرنسية اليوم إن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيعملون جاهدين لحماية مصالح شركاتهم في إيران بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستعيد فرض عقوبات صارمة على طهران.



وقال المصدر «من المؤكد أننا سنبذل كل شيء في ما يتعلق بشركاتنا لحماية مصالحها».