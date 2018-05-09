واصلت هيئة الهلال الأحمر بعسير تنفيذ البرامج التدريبية للنساء خلال العام الحلاي بعد أن نفذت خلال العام المنصرم 1438 (103) دورات استفادت منها 1010 متدربات وتم تنفيذ 44 برنامجا تطوعيا بواسطة 188 متطوعة واستفادت من هذه البرامج 7950 سيدة.وأوضح المتحدث باسم فرع الهلال الأحمر بعسير محمد الشهري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر بقسميها الرجالي والنسائي باشرت خلال العام المنصرم 1438، (32) ألف حالة، مشيرا إلى أنه لوحظ خلال الإحصاءات تسجيل انخفاض في العام المنصرم عن الحالات المماثلة في العام الذي سبقه (1437).وأكد أن هيئة الهلال الأحمر تركز بشكل كبير على التدريب والتوعية والأعمال التطوعية للوصول إلى معظم شرائح المجتمع، حيث تكثف الهيئة خدماتها في الأحياء والمحافظات والطرق السريعة الجديدة التي تشهد ارتفاعا في نسبة الطلب المتزايد على الخدمة الإسعافية.وبين الشهري أن التدريب يشمل العديد من المهارات الإسعافية والإجراءات الطارئة التي من الممكن الاستفادة منها في البيت والعمل والأماكن العامة، بهدف الحفاظ على حياة المصابين وتعزيز إمكانية شفائهم.