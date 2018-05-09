شرعت أمانة محافظة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، الإدارة العامة لصحة البيئة، تطبيق خطة الرقابة الصحية الموسمية المكثفة على المطاعم والمطابخ ومحلات بيع الحلويات وبيع وتجهيز المأكولات الرمضانية ومواقع إعدادها، والمخابز، استعداداً لدخول شهر رمضان المبارك.وأوضحت الأمانة أن 11 بلدية فرعية ومكتبا للخدمات البلدية والإدارات الإشرافية بدأت تنفيذ برنامج مكثف للرقابة الصحية على المنشآت الغذائية بهدف ضبط الملاحظات وتصحيحها وإلزام المخالفين بتطبيق الاشتراطات الصحية وردع التجاوزات التي تمس صحة المستهلك.وتم خلال الحملة الرقابية ضبط أكثر من 100 ملاحظة في أنحاء المدينة شملت أكثر من 1200 مرفق تجاري.يذكر أن الأمانة ممثلة في الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية أعدت برنامجاً مكثفاً طيلة شهر رمضان بفترتي عمل صباحية ومسائية، للكشف المستمر على المعروضات والمأكولات بجميع المنشآت الغذائية بالطائف وضواحيها.