واصلت قوات الجيش الوطني اليوم تقدمها في مناطق حيران بمحافظة حجة بعد تحرير مدينة ميدي بشكل كامل.وقالت مصادر ميدانية في تصريح لموقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية: إن الجيش اليمني حقق تقدماً في أطراف منطقة حيران بدعم وإسناد من قوات وطيران ومدفعية تحالف دعم الشرعية لليوم الثالث على التوالي وسط انهيارات واسعة في صفوف الميليشيا الانقلابية.وجاء هذا التقدم بعد أن خاض الجيش الوطني اليمني معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.وأفادت تلك المصادر بأن عشرات القتلى والجرحى من الميليشيا سقطوا في هذه المواجهات، إضافة إلى سبعة أسرى حوثيين منهم أطفال وبينهم جريحان تم إسعافهم إلى المستشفيات.وأضافت أن الجيش الوطني استعاد كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة الأنواع والأحجام.