قرر مجلس الشورى إعادة موضوع الزواج المبكر للفتيات إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لمزيد من الدراسة، بعد التصويت بعدم الموافقة على رأي اللجنة، ورأي الأقلية داخل اللجنة، ورأي الحكومة، وذلك وفقاً لقواعد عمل المجلس واللجان.جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة والثلاثين برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان.وخلال الجلسة، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي1438/1437.وأشار عضو الشورى الدكتور عبدالله العتيبي إلى أهمية أن تبحث الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إيجاد كادر خاص للأطباء البيطريين نظراً لأهمية أعمالهم ودورهم في الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية التي قد تنتقل للإنسان.