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أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن الأعمال الميدانية في موقع عشم الأثري كشفت عدداً من الظواهر المعمارية في منطقة السوق وتشمل صفين من المحلات التجارية.وتنوعت المعثورات الأثرية في موقع عشم الأثري ما بين أوانٍ فخارية وخزفية مكتملة، إضافة إلى عدد من الخرز متعدد الأشكال والألوان.وكشفت أعمال التنقيب عن جامع عشم الكبير الذي يتسع لأكثر من 500 مصل، ويتميز بوجود محراب نصف دائري، وأعمدة دائرية محمولة على قواعد مربعة ومستطيلة، ومئذنة ترتفع قرابة أربعة أمتار.وكشفت أيضا أعمال التنقيب الأثري في موقع العبلاء وحدات معمارية مترابطة تحتوي على مرافق خدمية منها خزانات ماء وتنانير وأفران مجصصة للطبخ والتصنيع.وأوضحت «السياحة» أن أحد أبرز المعثورات في موقع العبلاء كان اكتشاف عدد من الجرار الفخارية كبيرة الحجم مكتملة الشكل، وقطعة معدنية بها نقش (ربع وقية) كانت تستخدم للوزن.وأسفرت أعمال التنقيب في موقع حليت الأثري في الكشف عن مستوطنة تضم مجموعة من الوحدات السكنية ومسجدا جامعا يتوسط هذه الوحدات.وكشفت أعمال التنقيب في موقع حليت مجموعة متنوعة من الأفران المستخدمة في معالجة المادة الخام، والأحواض المستخدمة في غسل المعادن، إضافة الى اعداد كبيرة من المطاحن والمدقات.وتنوعت المعثورات في موقع حليت الأثري ما بين كسر من الأواني الفخارية المتنوعة وأوانٍ من الحجر الصابوني وبعض الخرز والأصداف.