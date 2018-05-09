رفضت ميليشيا الحوثي الانقلابية السماح لمنظمة الصحة العالمية القيام بحملة تطعيم ضد وباء الكوليرا وذلك بعد 18 شهراً من انتشار الوباء نتيجة الحرب وأزمة تتعلق بأنظمة الصرف الصحي ومعالجة المياه.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن موظفي الإغاثة قولهم «إن قيادات ميليشيا الحوثي في صنعاء اعترضوا على التطعيمات، ما أدى ذلك إلى تأخير البرنامج نحو عام بالفعل»، مبينين أنهم لم يحصلوا حتى الآن على إذن للقيام بحملة التطعيم في جميع أنحاء اليمن.وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك أكثر من مليون حالة يُشتبه بإصابتها بالكوليرا في اليمن، و2275 حالة وفاة مسجلة نتيجة هذا المرض منذ نوفمبر 2016.