أصدر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة تقريره الأول للعام المالي 1440/1439، حيث أوضح أن إجمالي الكميات التي أنتجها المجمع بلغت (3.291.654) نسخة في حين بلغ إجمالي الكميات الموزعة (1.489.828) نسخة.أما مجموع الترجمات المنجزة خلال مدة التقرير بلغت (17) لغة شملت (10) آسيوية، و(3) أفريقية، و(4) أوروبية.وجاء في التقرير أن عدد الترجمات التي أصدرها المجمع منذ إنشائه بلغت (74) ترجمة استفاد منها المسلمون في جميع أنحاء العالم، حيث قدر عدد الناطقين بلغات العالم المنجزة خلال مدة التقرير (1069) مليوناً، وجمهور هؤلاء الناطقين مسلمون.وجاء في التقرير أنه تم طباعة العدد (16) من مجلة البحوث والدراسات القرآنية، واعتماد العدد (17) للطباعة.وأفاد التقرير بأن المجمع انتهى من استكمال مشروع أماكن نزول القرآن الكريم، وشمل التعريف به، وجمع صور لأماكن النزول، واستكمال تعريف الأعلام الذين نزل فيهم قرآن، وكتابة مقدمات المشروع.