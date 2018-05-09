تنطلق غداً (الخميس) فعاليات معرض آيتكس 2018 الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية (ITEX2018)، والذي سيقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو الجاري بمشاركة المملكة العربية السعودية.ويشارك الفريق السعودي العلمي من الموهوبين والموهوبات من مختلف مناطق المملكة بـ12 مشروعاً متعدداً، في التقنية وفي مجال الذكاء الاصطناعي وغيرها في معرض آيتكس 2018.واستهل الفريق وجوده في كوالالمبور بعرض المشاريع والابتكارات والتدرب على مهارات العرض والإلقاء، استعدادا لخوض المنافسة ولتقديم مشاريعهم بشكل مميز وقوي ومعبر عن اختراعاتهم.