أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارة تعليم الكبار (للبنين) افتتاح ثلاثة مراكز للحي المتعلم.ودعت إدارة تعليم الطائف المستهدفين إلى سرعة التسجيل في هذه المراكز من بعد صلاة المغرب.والمراكز هي: مركز الحي المتعلم بمدرسة الطفيل بن عمرو المتوسطة بالحوية بجوار ثلاجة الحوية، مركز حي بمدرسة حنظلة بن أبي عامر الثانوية بشارع التلفزيون، مركز حي مدرسة الامير أحمد بن عبدالعزيز الابتدائية بطريق الملك عبدالله بجوار مسجد ابن باز، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 1439/8/20 ولمدة أسبوعين.واشترطت إدارة تعليم الطائف للمتقدمين للتسجيل أن تكون أعمارهم بين 15 و29 سنة، مع إحضار الهوية عند التسجيل والأولوية في التسجيل لغير الطلاب والعاملين، علما أن المراكز تقدم دورات مجانية في التواصل الفعال، إدارة الميزانية الشخصية، إدارة ملفات الحياة، إدارة تحديات الحياة، صيانة الجوال والتسويق، لغة إنجليزية، حاسب آلي، السكرتارية الإدارية، وحدد فكرة مشروعك مقدمة من معهد ريادة الأعمال الوطني بشهادة معتمدة بعد اجتياز الدورة للعمر فوق 21 سنة.​