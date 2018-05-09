أقر المجلس التنفيذي للممارسة المهنية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلزامية الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي مختبرات SLLE لجميع من يرغب بممارسة المهنة في المملكة، اعتباراً من يناير 2020.وأوضحت الهيئة أن الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي المختبرات، سيصبح ملزماً لجميع من يرغب في الممارسة المهنية لهذا التخصص اعتبارا من يناير 2020، مشيرة إلى أنها ستفتح قريباً المجال لمشاركة المختصين من ذوي الخبرة في المساهمة في إعداد محتوى وخارطة الاختبار، وذلك كجزء من جهودها المستمرة في تشجيع المهتمين من جميع أنحاء المملكة لإثراء التقييم بالهيئة.وأكدت سعيها نحو رفع كفاءة ومأمونية القطاع الصحي بما يعود بالنفع على المجتمع والمريض، وإلى رفع كفاءة الكوادر العاملة فيها بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، الساعية إلى تحقيق الأهداف الطموحة لحماية وتعزيز الرعاية الصحية في المملكة.