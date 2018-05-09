سجلت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا جديدا مقابل الدولار اليوم (الأربعاء) بعد أن سحب الرئيس دونالد ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، ما زاد مخاوف المستثمرين الذين تتركز أنظارهم على قدرة البنك المركزي على محاربة التضخم.ولامست الليرة 4.3519 في المعاملات الآسيوية ثم قلصت خسائرها لتسجل 4.3339 في الساعة 4:35 بتوقيت غرينتش.وفقدت العملة نحو 13% من قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام. وتسببت الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 24 يونيو إلى حالة من عدم التيقن السياسي ما زاد الضغوط على الليرة.