أكد قادة كوريا الجنوبية واليابان والصين خلال قمة ثلاثية في طوكيو اليوم (الأربعاء)، على بذل جهودهم المشتركة لإثناء كوريا الشمالية سلميا عن طموحاتها النووية.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، أصدروا بيانا خاصا عبروا فيه عن دعمهم لنتائج قمة 27 أبريل التي عقدها مون مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، التي تدعو إلى نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية.وأعرب القادة عن أملهم في نجاح القمة الكورية - الأمريكية ومواصلة التعاون المشترك لبناء السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.