تشهد المملكة لهذا اليوم حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء)، استمرار تأثير الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة)، فيما تهطل الأمطار الرعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الشرقية، الرياض، رفحا)، مع تكون للعواصف الرملية على شمال ووسط وشرق المملكة خلال الليل وصباح غد.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.