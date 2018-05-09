نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض والمنطقة الشرقية إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال أنوار التنبيه، نظراً لوجود غبار كثيف يعيق الرؤية ويحد من مداها وتكاد تكون الرؤية منعدمة في بعض المواقع.وأضاف «الأمن العام» عبر حسابه في «تويتر»: «كما ننصح سائقي المركبات في المناطق التي تنعدم فيها الرؤية بالتوقف عن السير والانتظار في أقرب محطة أو موقف حتى زوال العوائق أو تجلي الرؤية»، ودعا إلى الاتصال على هاتف طوارئ القوات الخاصة لأمن الطرق (996) لطلب المساعدة أو الاستفسار.