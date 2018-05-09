أيدت محكمة الاستئناف الفيديرالية الأمريكية أمس الأول قرار قاضٍ أدنى بمنع الجيش الأمريكي من إبعاد أمريكي يحمل أيضاً الجنسية السعودية إلى المملكة بشبهة القتال بصفوف «داعش» في سورية. وأيدت محكمة الاستئناف قرار المنع بغالبية قاضيين عينهما الرئيس السابق باراك أوباما، فيما عارضه قاضي الدائرة الاستئنافية الثالث وهو ممن عينهم الرئيس السابق جورج دبليو بوش. وكان «الداعشي» المذكور قبض عليه في سورية في سبتمبر الماضي، بعد معركة أسفرت عن هزيمة التنظيم. وادعى الأمريكي السعودي للمحققين أنه صحفي. لكنهم قالوا إن الأوراق التي أبرزها لتعضيد مزاعمه مشكوك في صحتها. وهو محتجز حالياً بمعسكر للجيش الأمريكي في العراق.