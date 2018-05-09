* جودة الحياة 2020 يجسد رؤية القيادة لتحسين نمط حياة المواطنين



* الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للبيئة.. وتخصيص أسبوع للتوعية



* ترحيب بـ«إعلان دكا».. وإدانة استهداف وزير الداخلية الباكستاني

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة، بمضاعفة الجهود لتقديم أرقى الخدمات للمعتمرين والزوار والمصلين في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان.إلى ذلك أدانت المملكة التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الشقيق، من خلال أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة «البوليساريو»، مؤكدة وقوفها مع المملكة المغربية وتأييدها في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها قطع علاقاتها مع إيران.كما أدانت استهداف وزير الداخلية الباكستاني، والهجوم الانتحاري على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس.ومحليا ثمن مجلس الوزراء إطلاق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برنامج جودة الحياة 2020، أحد برامج تحقيق رؤية 2030، فيما وافق على الإستراتيجية الوطنية للبيئة، وتخصيص أسبوع للبيئة في كل عام.أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل الجلسة، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بملك المملكة المغربية الشقيقة الملك محمد السادس، وما تم خلاله من تأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً مع المملكة المغربية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، اطلع بعد ذلك على جملة من التقارير في الشأن المحلي، ومنها الاستعدادات والخدمات التي وفرتها مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك لخدمة المعتمرين والزوار، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين بمضاعفة الجهود وتوفير جميع الخدمات وتهيئة كل المرافق والإمكانات لتقديم أرقى الخدمات للمعتمرين والزوار والمصلين في الحرمين الشريفين، وفي المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المواقيت والطرق والمطارات والموانئ التي تستقبل ضيوف الرحمن في هذا الشهر الكريم، بما يحقق المزيد من السكينة والهدوء لقاصدي الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يبلغ جميع المسلمين شهر رمضان المبارك وأن يتقبل منهم صالح الأعمال.وثمن مجلس الوزراء إطلاق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برنامج جودة الحياة 2020، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بإجمالي إنفاق 130 مليار ريال، الذي تجسد خطة تنفيذه رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين وتوجيهاتهما في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتنويع النشاط الاقتصادي، وإيجاد الوظائف، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.وبين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى عدد من مستجدات الأحداث على الساحة الدولية، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود والمواقف لمواجهة تدخلات النظام الإيراني وأدواته في شؤون الدول العربية، وعبر في هذا السياق عن إدانة المملكة للتدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الشقيق، من خلال أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة «البوليساريو» بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المغرب، مؤكداً وقوف المملكة مع المملكة المغربية وتأييدها في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها قطع علاقاتها مع إيران.ورحب مجلس الوزراء بـ«إعلان دكا» الصادر عن الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في عاصمة جمهورية بنغلاديش تحت عنوان «القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام والتضامن والتنمية».وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب ليبيا، سائلاً المولى القدير للمصابين سرعة الشفاء، مؤكداً موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب والتطرف، كما أعرب عن إدانة المملكة الشديدة للهجوم المسلح الذي استهدف وزير الداخلية بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة متمنياً له الشفاء العاجل، مجدداً وقوف المملكة معها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واتخذ حيالها القرارات اللازمة.كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.وفي ما يلي قرارات مجلس الوزراء:* الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للبيئة، وتخصيص أسبوع خاص بالبيئة في كل عام، تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة إقامته وتنفيذه ودعوة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات البيئية للمشاركة في نشاطاته، وذلك في أول أسبوع من فصل الربيع من كل عام.جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، والتوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن.*الموافقة على اتفاق عام للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية.. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.* تفويض وزير العدل -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع اتفاق للتعاون القضائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية... وسياحي مع أوكرانيا وقيرغيزستان* تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين الأوكراني والقيرغيزي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية وكل من: وزارة السياحة في جمهورية أوكرانيا، ووكالة الدولة للسياحة في جمهورية قيرغيزيا، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.* تعيين الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.* الموافقة على ترقية كل من: علي بن عبدالله بن يوسف الشهري إلى وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، هلال بن عايد بن عوض السيالي إلى وظيفة (مدير عام إدارة شؤون الوافدين) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية، ناصر بن عبدالله بن علي الشهري إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة في إمارة منطقة عسير، نبيل بن سليمان بن إبراهيم دمنهوري إلى وظيفة (مستشار جيولوجي) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومحمد بن عبدالله بن ناصر الفريجي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.