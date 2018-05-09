في ليلة عنوانها وفاء الوطن للمخلصين من أبنائه وذويهم، شرفها الأمير مقرن بن عبدالعزيز، شهدت الصالة الملكية في مدينة أبها حاضرة منطقة عسير مساء أمس الأول (الإثنين) تكريم الشهداء الذين قضوا في حادثة تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقل الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، مع عدد من المسؤولين في المنطقة.وسلم الأمير مقرن، وأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى الممنوح لكل من الشهداء الأمير منصور بن مقرن (نائب أمير منطقة عسير)، سليمان بن محمد الجريش (وكيل إمارة المنطقة)، محمد بن سعود المتحمي (محافظ محايل)، صالح بن عبدالله القاضي (أمين منطقة عسير)، فهد بن سعيد الفرطيش (مدير فرع الزراعة بالمنطقة)، خالد بن محمد بن حميد (رئيس المراسم)، العقيد سعود بن محمد السهلي، النقيب نايف بن وصل الله الربيعي، النقيب عبدالله بن عبدالرحمن الشهري، الملازم أول محمد بن زبين الشهراني، ووكيل الرقيب عبدالله بن علي حدادي. وفيما تسلم الأمير مقرن وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، دشن برنامج الأمير منصور بن مقرن للأعمال الخيرية.واستوقفت صورة للأمير بندر بن مقرن نشرت على حساب الأمير الشهيد منصور بن مقرن على تويتر، المتابعين لحساب الشهيد، حيث غلبت الأمير بندر دموعه أثناء تكريم شقيقه الراحل. من جانب آخر، ثمن والد وأشقاء النقيب طيار نايف بن وصل الله الربيعي أحد ضحايا المروحية التي سقطت على مرتفعات عسير، التوجيهات السامية بمنح ابنهم الشهيد وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، ورفع وصل الله الربيعي وابنه المهندس محمد الربيعي وأبناؤهم عظيم شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد على هذا التكريم.وقالوا لـ «عكاظ» «رغم الألم والفاجعة التي لازالت تخيم على الأسرة لرحيل الشهيد نايف إلا أن اهتمام القيادة منذ الحادثة خفف مصابنا وكان العون لنا بعد الله على الخروج من دائرة الحزن الذي عم أسر الضحايا كافة. وأضافوا «يدرك الجميع أن حكومتنا الرشيدة وقيادتنا لا تنسى من ضحوا بأرواحهم أو قدموا عملا جليلا لهذا الوطن، وما هذا التكريم إلا دليل حرص القيادة على الوقوف بجانب أسر الشهداء».بدورها، قدمت أسرة محافظ محايل عسير السابق الشهيد محمد المتحمي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد ولأمير منطقة عسير ونائبه على ما يولونهم إياه من اهتمام ورعاية، مؤكدين أن هذا هو ديدن القيادة مع المخلصين من أبناء الوطن وذويهم.حضر الحفلة كل من الأمير فيصل بن مقرن، نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، الأمير بندر بن مقرن، الأمير سعود بن منصور، وعدد من الأمراء والمسؤولين ومشايخ القبائل.