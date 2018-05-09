نظم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بمقره في الرياض أمس (الثلاثاء) حلقة نقاش بعنوان «العلاقات الخليجية البريطانية في ضوء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».واستضافت الحلقة التي أدارها مركز الدراسات الأوروبية التابع للمعهد، الباحث المتخصص في الشؤون الخليجية الدكتور نيل بارتريك، حيث تمحور النقاش بشكل رئيسي حول إرهاصات الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وسبل التعاون فيما بعد ذلك بين دول الخليج العربي والمملكة المتحدة البريطانية.كما تطرقت محاور النقاش في الورشة إلى الأزمة السورية، والأزمة اليمنية، والعلاقات الاقتصادية والعسكرية بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا.حضر حلقة النقاش عدد من الدبلوماسيين والأكاديميين والمهتمين بالشأن الدولي.