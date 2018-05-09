أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ضرورة تكامل الجهات وتضافر الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في وقت خصّ الله به هذه البلاد قيادة وحكومة وشعباً بميزة مجاورة البيت العتيق وخدمة قاصديه. وحث لدى ترؤسه بديوان الإمارة في العاصمة المقدسة أمس (الثلاثاء) لجنة الحج المركزية، واستعراضه استعدادات الجهات الحكومية لموسم شهر رمضان المبارك، حث الجميع على رفع الجاهزية لتقديم كل التسهيلات لهم. وأبان عرض لجنة الحج المركزية، أن عدد المعتمرين حتى الـ20 من شعبان الجاري بلغ أكثر من 5.4 ملايين معتمر بزيادة 195 ألف معتمر عن العام الماضي في نفس الفترة، فيما يبلغ عدد الفنادق المجهزة لاستيعاب المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام قرابة 1314 فندقاً بطاقة سريرية تقدر بأكثر من مليون سرير، فيما تم توفير 82 شركة نقل بطاقة تزيد على 25 ألف رحلة يومياً، وبلغ عدد شركات العمرة السعودية حتى منتصف شعبان الجاري 295 شركة عمرة يعمل فيها أكثر من 7900 سعودي.وناقشت اللجنة برئاسة الأمير خالد الفيصل خطة نقل المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان من وإلى المسجد الحرام التي تستهدف نقل 40 مليون راكب عبر النقل الترددي للصلوات الخمس وأداء العمرة، إذ سيتم تشغيل 2000 حافلة، الأمر الذي يقلّص عدد رحلات المركبات إلى أكثر من 8 ملايين رحلة، وفي هذا الشأن تم توفير قرابة 2.5 مليون موقف للسيارات وتخصيص ممرات مظللة للمشاة.