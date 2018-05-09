تبدأ وزارة الحج والعمرة خلال موسم حج هذا العام، التدرج في تطبيق الوجبات مسبقة التجهيز بنوعيها المجمدة والمعقمة في الوجبات الغذائية المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة.ووفق تعميم أصدره وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، لكافة مؤسسات الطوافة، فإنه يجب تضمين الوجبات مسبقة التجهيز بنسبة 15% من إجمالي عدد الوجبات الغذائية في عقود متعهدي الإعاشة وذلك اعتبارا من موسم حج هذا العام، على أن يتم إحلال هذه الوجبات سنويا حتى الوصول إلى نسبة 45% بحلول عام 2020.وبين الدكتور بنتن أن هذا الإجراء يأتي لإيجاد بدائل للطبخ التقليدي بالمشاعر المقدسة من خلال التوجه إلى الوجبات مسبقة التجهيز سواء المنتجة محليا أو المستوردة شريطة أن تكون هذه الوجبات مسجلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة.