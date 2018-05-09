يعد مشروع «أجرة الحرم»، الذي أعلنه رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح على هامش منتدى مكة الاقتصادي، أحد المشاريع التنموية المهمة في مجال نقل المعتمرين والحجاج في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف، ويبدأ العمل فيه بعد 6 أشهر.وسيتم تخصيص سيارات أجرة جديدة مجهزة بأحدث التقنيات، وتحتوي على شاشات أمامية وخلفية للركاب، وعداد لاحتساب الأجرة المالية، وتزويدها بأجهزة دفع إلكتروني عبر البطاقات المصرفية، وإصدار الفواتير للراغبين في الحصول على إيصال بالمبلغ المدفوع.وتحتوي هذه السيارات على شاشات مرتبطة بالنظام الملاحي (GPS)، وتقدم محتوى ومعلومات عن المملكة بلغات عالمية عدة، إضافة إلى معلومات عن السائق وعن المركبة، إضافة إلى احتوائها على جهاز تتبع مرتبط ببرنامج (وصل) للوصول إلى هذه المركبة، ومعرفة مكان وجودها.وسيتيح المشروع حرية التنقل المروري لهذه السيارات من حيث الدخول والخروج من المنطقة المركزية بكل يسر وسهولة، تسهيلاً على قاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والمصلين، وخصوصا خلال موسمي الحج والعمرة.