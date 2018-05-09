أدخل انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صفقات نظام الملالي التجارية، والتي بدأت في التوسع منذ رفع العقوبات عن إيران، في نفق مجهول، حتى أن الخطوط الجوية الإيرانية (إيران اير) سعت إلى رفد أسطولها «المتهالك» بـ 200 طائرة ركاب بقيمة 38.3 مليار دولار، من بينها 100 طائرة من ايرباص و80 طائرة من بوينج و20 طائرة من ايه.تي.آر. وجميع الصفقات رهن بتراخيص أمريكية نظرا للاستخدام الكثيف لمكونات أمريكية في الطائرات التجارية.وقالت شركة إيرباص أكدت أنها ستدرس قرار ترمب قبل أن تتحرك، مضيفة أن «الأمر سيحتاج وقتا».وأكد مدير الاتصال لدى ايرباص رينيه أوليه التزام الشركة بالكامل بالعقوبات وقوانين الرقابة على الصادرات، مضيفاً «نحلل الإعلان بعناية وسنقيم الخطوات التالية بما يتسق مع سياساتنا».