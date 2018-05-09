ارتفعت نسبة الإنجاز في برنامج «خدماتي» الذي أطلقته أمانة حائل منتصف مايو 2017 لخدمة المواطنين إلى 98.91٪، ويتيح البرنامج للمواطن طلب أكثر من 100 خدمة ميدانية في جميع أحياء مدينة حائل لتحسين ورفع كفاءة الخدمة البلدية.وأكد مدير المركز الإعلامي في الأمانة سعد الثويني، أن هذا البرنامج نجح بنسبة 100 ٪ وفق تقييم المواطنين المستفيدين من هذه الخدمات، إذ سهل على المواطنين طلب الخدمة والإبلاغ عن مشكلة خدمية عبر البرنامج أو رقم الواتس آب المخصص للبلاغات. ولفت إلى أن البرنامج تلقى منذ إطلاقه 14468 طلبا نفذت خلال 48 ساعة، وهناك 160 طلباً نفذت في أقل من 48 ساعة من الطلب.وبين الثويني أن عدد الفرق التي تباشر العمل 27 فرقة، تنفذ الأعمال خلال 24 ساعة، وكل فرقة لها تخصصها في خدمة معينة، لافتاً أن البرنامج يقدم 10 خدمات رئيسية، وكل خدمة تتفرع منها 10 أخرى.