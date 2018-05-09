احتفلت هيئة الهلال الأحمر السعودي بتبوك أمس (الثلاثاء) باليوم العالمي، من خلال تخصيص العديد من البرامج بهذه المناسبة، كزيارة منسوبي ومرضى مستشفى الملك فهد التخصصي بالإضافة لتوزيع الورود على منسوبي الفرع بالمنطقة.وأوضح مدير الهلال الأحمر بالمنطقة المتحدث باسم الهيئة نبيل العنزي، أن هذا اليوم يأتي لتأكيد دور فرق الهلال الأحمر وإداراته كقيمة إنسانية نبيلة يحتفل فيها العالم تكريماً لدورهم وتأكيداً على إبراز الجهود المبذولة والدور الإنساني التي تقدمها الهيئة على مختلف الأصعدة.وأضاف أن الاحتفال بهذا اليوم العالمي مناسبة لجميع العاملين في المجال الإنساني للتذكير بالمبادئ والأهداف الإنسانية، والتي وضعتها الهيئة منذ تأسيسها، وأن المساهمة في مثل هذه الفعاليات تعزز الشراكة بين الهيئة وجميع أفراد المجتمع.