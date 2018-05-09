أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن اتخاذها لإجراءات فورية لتنفيذ قرار الرئيس دونالد ترمب بشأن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي.وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين في بيان اليوم (الثلاثاء): «إن الرئيس الأمريكي كان واضحًا في أن هذه الإدارة عازمة على معالجة مجمل أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وسنستمر في العمل مع حلفائنا لبناء اتفاقية تخدم مصلحة أمننا الوطني على المدى الطويل»، مبيناً أن الولايات المتحدة ستقطع وصول الحرس الثوري إلى رأس المال لتمويل النشاط الإيراني الخبيث، ووضعها كأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، واستخدامها للصواريخ الباليستية ضد حلفائنا، ودعمها لنظام الأسد الوحشي في سورية، وانتهاكاته لحقوق الإنسان ضد شعبه، وانتهاكاته للنظام المالي الدولي.وأضاف البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة سيقوم باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ قرار الرئيس الأمريكي وفرض عقوبات على إيران.