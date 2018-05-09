صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، أن واشنطن ستعمل مع حلفائها لإيجاد حل حقيقي وشامل ودائم للتهديد الإيراني.وقال الوزير الأمريكي في بيان صحفي: «إن لدى الولايات المتحدة مصالح مشتركة مع حلفائها في أوروبا وحول العالم لمنع إيران من تطوير سلاحها النووي»، مؤكدًا أن بلاده ستعمل مع شركائها على القضاء على تهديد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، لوقف أنشطة إيران الإرهابية المهددة في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم.وأضاف البيان، أن واشنطن ستفرض عقوبات على النظام الإيراني تشمل العزلة الدبلوماسية والاقتصادية التي تسبب بها النشاط النووي المتهور في المنطقة.