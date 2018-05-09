بررت الإدارة العامة للتعليم بحفر الباطن، عدم تجديد عقود 300 موظف، بدعوى أنهم على بند الأجر اليومي وقالت في بيان أمس (الثلاثاء)، ردا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول فصل 300 موظف: «إشارة إلى ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي فإننا نوضح للمتابعين أن إدارة تعليم حفر الباطن تبلغت وجميع إدارات التعليم التي لديها موظفين على بند الأجر اليومي بتوجيه مقام الوزارة بعدم تجديد عقودهم تنفيذا للأوامر السامية الكريمة ومنها رقم 1895 وتاريخ 1423/3/23هـ وإننا إذ نوضح ذلك فنهيب بالجميع تحر الدقة فيما ينشر مع احتفاظنا بحقنا القانوني وفق أنظمة النشر من وزارة الثقافة والإعلام ضد التجاوزات التي نشرت مع خالص دعواتنا للزملاء والزميلات الذين لم تجدد عقودهم بالتوفيق وشكرنا لما قدموه من عمل طوال فترة عقودهم».