شهد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للحقوق الأمير فيصل بن محمد بن سعد آل سعود، ملتقى إمام الدعوة القرآني الخامس لأئمة الحرمين، في مجمع إمام الدعوة.وتحدث مستشار الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد، عن فضل الدولة والقيادة في نشر تعليم القرآن وافتتاح حلقات التحفيظ في محافظات ومناطق المملكة وتخصيص مسابقات محلية ودولية لحفظ القرآن الكريم.ثم ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، كلمة تحدث فيها عن فضل هذه اللقاءات والفعاليات، وأن الإسلام أولى الشباب كامل العناية والاهتمام والرعاية لأنهم قلب الأمة النابض وشريانها المتدفق عطاء ونماء.وبعد ذلك تم تكريم الفائزين الأوائل في المسابقات.