دفع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم (الثلاثاء) بـ 4682 طالباً من حرس الحدود لميدان الشرف والعمل، بعد تخرجهم من دورات الأمن العام التدريبي 38/‏1439، وذلك بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية في جدة.وكان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله مدير حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وكبار ضباط حرس الحدود.وقال البلوي: «إن طبيعة حدود المملكة البرية والبحرية وتباين تضاريسها وتنوع مصادر التهديد المتغير والمتصاعد، وما تشهده بعض الدول من اضطرابات أمنية وسياسية وتنامي التهديدات شكل تحدياً لأمن الحدود استوجب إعداد الخطط الإستراتيجية وفق مفاهيم عملياتية جديدة تقوم على تحليل مصادر التهديد والمخاطر للتصدي لها بكفاءة عالية».وبين أن الخريجين تلقوا دورات تأهيلية وتأسيسية وتخصصية، ومنها عمليات إنفاذ القانون في البحر.وأفاد الفريق عوّاد البلوي، أن حرس الحدود قام بتدريب وتأهيل (58) مفتشة أمنية، لافتاً الانتباه إلى أنه تم عقد 10 دورات في مجال لغة الإشارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يرتادوا البحر استفاد منها 80 متدرباً ومتدربة.