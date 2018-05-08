شهدت منطقة مكة المكرمة اليوم (الثلاثاء) أمطارا تراوحت درجتها بين خفيفة ومتوسطة ورعدية، سبقتها رياح نشطة مثيرة للأتربة، شملت جدة وذهبان وخليص وثول والكامل ومناطق ومدن أخرى منها الزلفي، الأرطاوية، حوطة سدير، ساجر، بريدة، عنيزة، البكيرية، الشماسية، الرس، مشذوبه، القيصومة.ونبهت صحة جدة جميع القطاعات الصحية في المحافظة على إعلان وضع الاستعداد واتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة حالات الأمطار.وفي السياق أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنه يستمر غدا (الأربعاء ) تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة على مناطق (القصيم، الشرقية والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض) كذلك على رفحا، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وكذلك تنخفض درجات الحرارة مساءً على وسط وشرق المملكة.