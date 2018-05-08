أعلنت دولة الامارات تأييدها قرار الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران للأسباب التي أوردها في كلمته اليوم (الثلاثاء) والتي لا تضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي في المستقبل، ورحبت باستراتيجيته في هذا الخصوص.ودعت وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي في بيان لها المجتمع الدولي والدول المشاركة في الاتفاق النووي إلى الاستجابة لموقف الرئيس ترمب لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي.