أشار وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد أن الاتفاق النووي الإيراني ولد هزيلا وعاش كسيحا، مبينا أن الاتفاق أطلق يد إيران للعبث بأمن واستقرار المنطقة، معبرا عن سعادته بسقوطه بعد أن الغاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء).وقال في تغريدات عبر حسابه في تويتر اليوم (الثلاثاء): «موقف قيادي كبير من الرئيس دونالد ترمب لصالح أمن و استقرار العالم بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني و تشديد العقوبات على النظام الإيراني، والبحرين تؤيد و ترحب»وأضاف:: «إيران تقول أن الولايات المتحدة تنقض العهود !. لدينا معاهدات عديدة مع الولايات المتحدة تعود لعقود طويلة و لم تنقض أي منها. بل رأينا نقض العهود و الكذب و التآمر من النظام الإيراني العديم الثقة».