اختتمت اليوم (الثلاثاء)، في العاصمة الطاجكستانية دوشنبه الأيام الثقافية السعودية التي نظمتها الهيئة العامة للثقافة خلال الفترة من 5 ــ 8 مايو الجاري.وتضمنت فعاليات الأيام الثقافية طوال إقامتها عدة أجنحة شملت جناحاً خاصاً للحرمين الشريفين، وكسوة الكعبة، وجناح مياه زمزم، كما اشتملت على جناح التمور والنخيل، وأجنحة الملبوسات التقليدية، والأعمال اليدوية، والخط العربي، والفنون الجميلة، وجناح الطفل.وأقيمت في اليوم الختامي محاضرة بعنوان «تمكين المرأة السعودية في المجتمع السعودي» ألقتها الدكتورة فوزية البكر تطرقت خلالها إلى نجاحات المرأة السعودية في مراحل التعليم والابتعاث الخارجي، ونسبة العمالة النسائية وكيف تطورت في السنوات الأخيرة (خصوصاً في مجال القطاع الخاص)، إضافة إلى التطرق لعدد من القوانين التي ظهرت خلال العامين الأخيرين والتي ساعدت على تمكين المرأة السعودية.كما قدمت الفرقة الموسيقية بقيادة بندر الشريف، والفرق الفلكلورية عروضاً حظيت بتفاعل ومشاركة الجمهور الطاجيكي.