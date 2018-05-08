أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من البيت الأبيض اليوم (الثلاثاء) أن وزير خارجيته مايك بومبيو سيصل إلى كوريا الشمالية «خلال ساعة» للتحضير للقمة المرتقبة بين ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وبحسب وكالة «أ.ف.ب» قال ترمب «في هذه اللحظة، الوزير بومبيو في طريقه إلى كوريا الشمالية للتحضير للقائي المقبل مع كيم جونغ اون»، موضحا أنه سيصل «خلال ساعة» و«سنحصل قريبا على معلومات إضافية» عن مصير السجناء الأمريكيين الـ 3 لدى بيونغ يانغ.وأشار ترمب إلى إعداد أجندة الاجتماع واختيار المكان والوقت والموعد موضحاً أنه يتطلع إلى تحقيق نجاح باهر.وتابع «نعتقد أن العلاقات قيد التطور مع كوريا الشمالية، سنرى كيف ستسير الأمور، ربما لن تسير على ما يرام، لكن ربما تكون شيئا عظيما لكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والعالم بأسره».