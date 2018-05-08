تستضيف ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة غداً (الأربعاء)، لجنة من الخبراء المتخصصين، لمناقشة برنامج الصواريخ الإيرانية وعلاقاته ببرنامج الأسلحة النووية وأثره الخطير في المنطقة، وسبل التصدي له.وستقدم الممثلية تقريراً فريداً من نوعه يكشف عن تفاصيل مختلفة من برنامج الصواريخ البالستية في طهران، بما في ذلك تنظيمه وهيكله وإنتاجه وبنيته التحتية، ومنصات الإطلاق ومراكز القيادة العاملة داخل إيران، فضلاً عن المساعدات الأجنبية.وتتضمن لجنة الخبراء: - السفير جوزيف ديتراني، المدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الانتشار والمستشار الخاص لمدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية.- الدكتور أولي هاينونين، نائب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، ورئيس قسم الضمانات التابع لها.- السفير روبرت جوزيف، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي.- علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب NCRI في واشنطن ؛ مؤلف كتاب التهديد الإيراني.- ماثيو كرونيج، أستاذ مشارك في كلية إدموند إيه والش للخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون، الزميل في مركز برنت سكوكروفت للأمن الدولي في المجلس الأطلسي.ويدير الحوار: ربكا هينريش، الزميل بمعهد هادسن.