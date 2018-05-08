تقام غدا (الأربعاء)، مباراة اعتزال قائد المنتخب السعودي ونادي النصر الدولي السابق فهد الهريفي التي ستجمع فريقي النصر السعودي وفالنسيا الإسباني على استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض.وتأتي هذه المباراة التكريمية بدعم وتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تقديراً لعطاءات اللاعب فهد الهريفي طيلة مشواره الرياضي مع المنتخبات الوطنية ونادي النصر، حيث وجه رئيس الهيئة بتخصيص 5 سيارات للسحب عليها أثناء المباراة، إضافة إلى فتح مدرجات استاد الأمير فيصل بن فهد مجاناً للحضور (أفراد وعائلات)، حيث سيتم فتح البوابات للجماهير تمام الساعة الرابعة عصراً.من جهة أخرى وصلت مساء اليوم بعثة فريق نادي فالنسيا الإسباني إلى مدينة الرياض، كما وصل أيضاً نجوم كرة القدم العالميين للمشاركة مع فريق النصر في هذه المواجهة، وهم البرازيلي رونالدينيو، والبرتغالي ديكو، والإيطالي ديل بييرو، والأرجنتيني كريسبو، والمحترف السابق بنادي النصر الألباني حسين أزميجاني، وقائد المنتخب المصري الأسبق أحمد حسن، والليبي طارق التايب، بالإضافة إلى عدد من لاعبي الأندية السعودية الأخرى.