التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا نايف بن بندر السديري اليوم (الثلاثاء)، بحضور وفد مجلس الشورى برئاسة المهندس محمد بن أحمد النقادي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية بمقر البرلمان الكندي في أوتاوا، رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون البرلماني.وقد أقام رئيس مجلس الشيوخ الكندي مأدبة غداء على شرف الوفد.ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية لوفد مجلس الشورى إلى دولة كندا.