اختتمت الفرق التفتيشية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي على الساحل الشرقي وحملة الـ1001 منشأة بالمنطقة الشرقية، بزيارة 1333 منشأة ومسح 1600 كم من الساحل الشرقي بالكامل، رصدت من خلالها 1389 مخالفة بيئية.وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، أن هذه الحملات مستمرة على مدار السنة لجميع مناطق المملكة بهدف الوقوف على الوضع البيئي لدى المنشآت، وكذلك إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر والأودية ومجاري السيول، تنفيذاً للأمر السامي الكريم، القاضي بإيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر والأودية ومجاري السيول.