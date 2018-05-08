رفعت بلدية محافظة الجبيل، المخلفات الصلبة والأنقاض مجهولة المصدر والحشائش والأثاث والأخشاب الملقاة بجانب حاويات النظافة، وأمنت 250 حاوية نفايات لتلبية حاجات المواطنين واستبدلت التالف منها، وفقا لرئيس البلدية المهندس نايف الدويش.ولفت إلى أن أعمال نظافة أحياء المحافظة، مستمرة ضمن حملة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع كافة الأمانات والبلديات بالمملكة، مبينا أنه تم إعداد برنامج توعوي لأهالي محافظة الجبيل عن كيفية الحفاظ على نظافة كل حي عن طريق الزيارات الميدانية ونشر الكتيبات التي توضح أنظمة وقوانين البلدية الخاصة بالنظافة العامة والإصحاح البيئي.