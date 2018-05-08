أثمرت جهود مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بقطاع الرعاية الأولية، في تطوير منظومة العمل الصحي لـ10 مراكز رعاية أولية، بعد انضمامها إليها العام الماضي، إذ يستفيد من خدماتها 400 ألف مراجع في مجال الرعاية الصحية الأولية وصحة المجتمع جنوب وغرب العاصمة من خلال المدينة الطبية والمراكز الصحية التابعة لها.وأكد المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور هيثم الفلاح، أن مدينة الملك سعود الطبية أخذت على عاتقها تحقيق أعلى معايير الجودة الصحية لخدمة المرضى وتوفير الرعاية الآمنة لهم من خلال تدريب كوادر هذه المراكز.