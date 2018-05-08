أوصى مجلس جامعة الحدود الشمالية خلال اجتماعه الرابع أمس (الثلاثاء)، بإنـشـاء مـركـز لريادة الأعمال بمسمى «مركز رواد الشمال» يُعنى بدعم الأفكار الريادية وتنمية روح الابتكار.ووافق المجلس على خطة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والبرامج الطلابية للعام الجامعي القادم 1439/1440، فيما ناقش المواضيع المتعلقة ببعض المقررات الدراسية وتطويرها وتعديل ساعاتها، والمتعلقة بتعيين وابتعاث عدد من المعيدين والمعيدات والمحاضرين والمحاضرات بمختلف كليات الجامعة، حسب ما بين أمين مجلس الجامعة الدكتور إبراهيم الزهراني.ولفت إلى المجلس وافق على تعيين عددٍ من مبتعثي الجامعة كأعضاء هيئة تدريس بالجامعة، وأقر برنامج ماجستير العلوم في الفيزياء في مساري (فيزياء الجوامد والفيزياء الحيوية) بكلية العلوم، وفتح باب قبول الدفعة السابعة لبرنامج الماجستير في اللغة العربية للعام الجامعي 1439/1440، كما وافق على مشروع ميزانية الجامعة عن العام المالي 2019، والضوابط التنفيذية لمكافآت التميز لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من منسوبي الجامعة، وإعادة القيد لعدد من الطلاب والطالبات ومنحهم فرصة استثنائية لرفع معدلاتهم وتحسين وضعهم الدراسي.