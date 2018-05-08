صدرت موافقة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على إقامة منتدى المعلمين الدولي بالرياض خلال الفترة 16 - 18 ذي الحجة القادم، بمشاركة خبراء تربويين ممارسين من أكثر من 50 دولة.وأكد المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي بدء التسجيل للمشاركة في المنتدى لجميع المعلمين والمعلمات الراغبين في الحضور والمشاركة على نظام الخدمة الذاتية في نظام فارس، مبينا أن منتدى المعلمين يستهدف حضور أكثر من 700 معلم ومعلمة، إذ يأتي ضمن توجه الوزارة نحو التطوير المهني النوعي للمعلمين والمعلمات.