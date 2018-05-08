بحث أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اليوم (الثلاثاء) في مكتبه بالإمارة، مع الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري دور المجلس الذي يأتي تعزيزاً للأسرة السعودية، ودورها في المجتمع والنهوض بها لتكون أسرة أكثر قوة.وناقش إستراتيجية مجلس شؤون الأسرة وإنشاء لجنة خاصة تخدم قضايا الأسرة في المنطقة إلى جانب توحيد جهود القطاعات الحكومية كافة فيما يتعلق بقضايا الطفل والمرأة وكبار السن، مؤكداً أن رؤية المملكة 2030 مكنت المرأة السعودية من المشاركة في اتخاذ القرار، وتبوؤ مراكز قيادية في القطاعين العام والخاص، كما أسهمت في زيادة فرص عملها ومشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وشهد الأمير فيصل بن خالد أمس توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة التي مثلها وكيل الإمارة المكلف محمد جريس، وصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة ومثله الرئيس التنفيذي حسن الجاسر، وأوضح جريس أن الاتفاقية تعمل ضمن أربعة مسارات رئيسية، هي: دعم الشباب وتهيئة القيادات، تنمية المرأة، مسار التنمية الاقتصادية، وتنمية قطاع «الأسر المنتجة».من جهة ثانية، استقبل أمير الحدود الشمالية، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد صالح الطريقي، وهنأه بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة، منوها بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة الخطيرة وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها.ورأس الأمير فيصل بن خالد الاجتماع التحضيري للجنة الحج بالمنطقة، إذ ناقش تقارير الجهات عن استعداداتها لموسم الحج، وبحث استعدادات مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة، موجها جميع القطاعات الحكومية على الاستعداد وتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ومضاعفة الجهود.فيما يدشن اليوم (الأربعاء)، تقاطع الصناعية الجديدة الذي نفذته وزارة النقل بتكلفة بلغت 45 مليون ريال.