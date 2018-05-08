أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أن ما يقدمه أبطال الوطن في الحد الجنوبي من بسالة وشجاعة مدعاة للفخر والاعتزاز من أبناء الوطن كافة، مشيراً إلى أن الوطن سيقف شامخاً وشاهداً على تضحيات حماة الوطن من مختلف القطاعات العسكرية، الذين وقفوا بصدورهم وأرواحهم تصدياً في وجه العدوان الذي أعلن جهراً استهداف مقدسات المسلمين وحرماتهم وحدود الوطن.ونوه خلال التقائه أمس (الثلاثاء)، وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومحافظي المحافظات، بمبادرة أهالي المنطقة بإهداء التمور والمياه لإفطار جنودنا البواسل في الحد الجنوبي خلال شهر رمضان المبارك، بإشراف من إمارة منطقة القصيم، إذ يتم تسيير 8 شاحنات محملة بالمياه والتمور، مبينا أن المبادرة تعكس الامتنان والشكر والتقدير الذي يحمله أبناء الوطن كافة لجنودنا الذين يدافعون عن حياض الوطن ومقدسات المسلمين بكل بسالة.واستقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل محافظ عنيزة رئيس لجنة أصدقاء المرضى عبدالرحمن السليم، يرافقه أعضاء اللجنة، الذين قدموا للسلام عليه وعرض منجزات وإصدارات اللجنة وأعمالها، مؤكدا أن تلك اللجان تمثل حلقة الوصل بين المتبرعين وبين المرضى، وارتكازها على قيم رئيسية حث عليها ديننا الحنيف، حاثا على بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى.كما التقى أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الخدمات الصحية بالقصيم الدكتور سليمان أبا الخيل، وأعضاء الجمعية، مطلعا على أبرز الأنشطة والبرامج المتنوعة التي تقدمها الجمعية، التي تعنى بتقديم الخدمات الصحية والتوعوية ونشر ثقافة التطوع الصحي.فيما دشن مركز النايفة للعناية بالصقور في مركز الهدية بمدينة بريدة، مبينا أن إنشاء المركز يعكس اهتماماً بليغاً بهواية الآباء والأجداد التي يرغبها الكثير من أبناء هذا الوطن ودول الخليج.