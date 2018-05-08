أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015 بين إيران والدول الغربية.وقال في مؤتمر صحفي اليوم (الثلاثاء) في البيت الأبيض، أن الاتفاق كان من المفترض أن يحمي أمريكا وحلفاءها، لكنه سمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم واضاف بأن إيران لم تفعل شيئاً أخطر من سعيها للحصول على أسلحة نووية.وأكد ترمب ان لديه الدليل على ان إيران تكذب بشأن الاتفاق النووي، وأن استمرار الاتفاق سوف ينشب عنه قريباً سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.مضيفاً أن بلاده ستفرض أعلى مستوى من العقوبات على إيران.