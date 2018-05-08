تمكنت فرق الدفاع المدني في منطقة الباحة من انتشال مقيم عربي سقط في هاوية يصل انحدارها إلى أكثر من 200 متر، في عقبة قلوة مساء اليوم (الثلاثاء).

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان الغامدي أن مدني الباحة تلقى بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بسقوط عامل عربي في الشركة الموكل إليها أعمال صيانة عقبة قلوه، ما استدعى إرسال فرقة ميدانية لمباشرة عملية الإنقاذ عقب سقوط العامل في هاويه يصل انحدارها إلى أكثر من 200 متر.

ولفت الغامدي إلى نجاح أفراد الإنقاذ الجبلي في الوصول إلى المصاب وانتشاله من المنحدر في ظروف وعره وتم تسليمه للهلال الاحمر موضحاً أن المصاب يعاني من فقدان للوعي وإصابة بليغة.